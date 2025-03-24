▪️Ким Чен Ын встретился с Сергеем Шойгу и провел с ним беседу "в полной доверия, теплой атмосфере".
Ким Чен Ын пообещал и дальше помогать России в проведении СВО
Комментарии
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igor kim
А что мы тянем с заменой мигрантов из СА на северокорейцев - грамотных и трудолюбивых людей?
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9 час.
Гулька
Да уж, Северная Корея это не Китай и Индия, которые периодически нож в спину России втыкают, а на словах друзья-друзья...
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5 час.
Tania Еременко
Сразу надо было помочь северным корейцам и взять их на СВО, в сельское хозяйство и вообще... Зачем наши города заполняют заразными чужеземцами из бывших советских республик, бандитами и насильниками... Кто в этом виноват?
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2 час.
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