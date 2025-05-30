Клиенты банков смогут получать услуги через нейрокогнитивные технологии

До 50% клиентов крупных банков в перспективе 2027 года будут получать услуги с использованием нейрокогнитивных технологий, заявил на конференции StartUp Village Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.
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