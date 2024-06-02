Грозу, ливень, град и сильный ветер с возможным древопадом пообещали калужанам

В Калужской области местами, с сохранением до конца дня, ожидается ливень с грозой, градом и ветром порывами до 15 метров в секундуВ Калужской области местами, с сохранением до конца дня, ожидается ливень с грозой, градом и ветром порывами до 15 метров в секунду.