Мэрайя Кэри перестала скрывать роман с молодым бойфрендом

Певица влюблена и счастлива. Мэрайя Кэри с новым бойфрендом Брендоном Андерсоном LEGION-MEDIA55-летняяМэрайя Кэри наконец-то, после двухлетней паузы, закрутила новый роман — с 38-летним музыкантом, выступающим под псевдонимом Anderson.
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