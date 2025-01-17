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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о хет-трике Диалло: «Проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил три гола в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1). «Он проделал отличную работу, но еще во многом должен прибавить.

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