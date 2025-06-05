Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 16,5% годовых с коридором ±1 процентный пункт, сообщила пресс-служба регулятора.
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