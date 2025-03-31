Артём Туров доставил мотострелкам на СВО очередную партию гумпомощи

Находясь в рабочей поездке в Луганской Народной Республике, депутат встретился с бойцами из Смоленской области Депутат Госдумы от региона Артём Туров доставил в зону специальной военной операции очередной конвой помощи бойцам 144-ой гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии из Смоленской области.
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