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Военные новости ★ сводки СВО

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«Помогли тебе твои ляхи?»: Запад и война направили железные дороги Украины под откос

«Помогли тебе твои ляхи?»: Запад и война направили железные дороги Украины под откос

Железные дороги являются фундаментом военной логистики, направляя поток боеприпасов, топлива, техники, солдат и военного имущества ближе к фронту.

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