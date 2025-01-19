Расчёты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Восток» обеспечивают прикрытие мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ

ВСУ с помощью дронов пытаются наносить удары по нашим позициям, но там, где дежурят расчёты ПВО, воздушное пространство для нацистов недоступно.
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