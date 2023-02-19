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В Челябинской области студенты и безработные калечили себя ради страховки

В Челябинской области студенты и безработные калечили себя ради страховки

В мошенничестве, связанном с денежными выплатами обвиняется 13 человек. Расследование этого уголовного дела уже завершено, теперь решать судьбу участников организованный группы будет суд.

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