Lamborghini Urus Performante стал полицейским

Спорткроссовер Lamborghini Urus Performante поступил на вооружение государственной полиции Италии. Продолжая сотрудничество между маркой Сант-Агата-Болоньезе и государственной полицией Италии, начавшееся в 2004 году, Lamborghini Urus Performante стала шестой моделью бренда, получившей полицейский наряд.