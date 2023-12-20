Lamborghini Urus Performante стал полицейским

Спорткроссовер Lamborghini Urus Performante поступил на вооружение государственной полиции Италии. Продолжая сотрудничество между маркой Сант-Агата-Болоньезе и государственной полицией Италии, начавшееся в 2004 году, Lamborghini Urus Performante стала шестой моделью бренда, получившей полицейский наряд.
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