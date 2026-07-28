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В Петербурге могли бы появиться десятки официальных пляжей

В Санкт-Петербурге при создании полноценных пляжей потребовалось бы решение множества задач. Водолазное обследование и очистка дна, буи для зон купания, спасательные посты, туалеты, душевые, кабинки для переодевания и регулярная уборка.

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