Фёдор Конюхов перед грандиозной экспедицией: В центре океана ни птиц, ни китов, ни закатов

Фёдор Конюхов перед грандиозной экспедицией: В центре океана ни птиц, ни китов, ни закатов

Фёдор Конюхов планирует очередной рекорд — первый в мире одиночный переход через Тихий океан от континента до континента на катамаране NOVA на солнечной энергии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх