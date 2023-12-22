Эксперты Digital Foundry назвали самые красивые игры 2023 года — в топ-3 попали Cyberpunk 207...

Эксперты Digital Foundry назвали самые красивые игры 2023 года — в топ-3 попали Cyberpunk 2077 и Alan Wake II, а победил «наследник Crysis»Редакция издания Digital Foundry в лице Джона Линнемана (John Linneman), Алекса Баттальи (Alex Battaglia) и Оливера Маккензи (Oliver Mackenzie) в специальном видео подвела итоги 2023 года, выбрав игры с лучшей графикой.