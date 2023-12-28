Рыбин не видит игроков, способных догнать Овечкина по голам в НХЛ

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, кто из действующих игроков способен догнать российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).