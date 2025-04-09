Представители ряда западных стран хотят сорвать переговоры по Украине – Полянский

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что ряд дипломатов, представляющих в ООН страны Запада, "переобулись" и намереваются сорвать мирные переговоры между РФ и США по Украине.
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