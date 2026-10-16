Смоленская областная Дума объявляет о начале приема материалов на ежегодный конкурс средств массовой информации на лучшее освещение деятельности Смоленской областной Думы и представительных органов муниципальных образований Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым