Театр абсурда
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Театр абсурда

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Голубок с кровавым оскалом: Зеля выпрашивает у Путина перемирие — но как-то очень по-хамски

Голубок с кровавым оскалом: Зеля выпрашивает у Путина перемирие — но как-то очень по-хамски

Голубок с кровавым оскалом: Зеля выпрашивает у Путина перемирие — но как-то очень по-хамски Военный политолог Ян Гагин: «Сейчас Зеленский просит передышку.

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