Саудовская Аравия вступит в коалицию, только не в американскую: саудиты готовы поддержать Йемен в борьбе с Западом

Сегодня 23K прочитали Американская гегемония на Ближнем Востоке начала ослабевать. Не дожидаясь ее полного падения, трещинами покрылась вся архитектура, построенная американцами в регионе.
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