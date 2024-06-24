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Фюллькруг об 1:1 со Швейцарией: «Если Германия хочет стать чемпионом, нужно побеждать по-настоящему сильных соперников» 

Фюллькруг об 1:1 со Швейцарией: «Если Германия хочет стать чемпионом, нужно побеждать по-настоящему сильных соперников» 

Форвард сборной Германии сравнял счет на 92-й минуте. «Это великолепный момент для нас как для команды, и он может стать решающим.

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