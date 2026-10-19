В Минобороны России рассказали, что расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожил позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области.
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