В Альметьевском районе открыли мемориальный стенд в честь бойца СВО

Автор: Эльза Кузнецова В селе Новое Суркино Альметьевского района РТ состоялось торжественное открытие мемориального стенда в память о Юрии Александровиче Романове – уроженце села, погибшем при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
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