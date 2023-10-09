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Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года

Чемпионат Европы 2032 года пройдёт в Италии и Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

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