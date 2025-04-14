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По Крымскому мосту временно перекрывали движение в понедельник 14 апреля

По Крымскому мосту временно перекрывали движение в понедельник 14 апреля

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении, опубликованном в 04.

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