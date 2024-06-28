ВСК: развивающая литература у молодежи вытесняет классиков и детективы

Большая часть российской молодежи заинтересована в саморазвитии: 63% активно читает книги, 20% хотят развиваться на работе – к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам исследования, проведенного ко Дню молодежи 27 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)