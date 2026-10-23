🚌 На следующей неделе в Джанкое на маршруты выйдут новые автобусы Новые автобусы начнут работать на маршрутах №3 и 5, сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на совещании с Главой РК Сергеем Аксёновым.
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