🚌 На следующей неделе в Джанкое на маршруты выйдут новые автобусы Новые автобусы начнут работать на маршрутах №3 и 5, сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на совещании с Главой РК Сергеем Аксёновым.