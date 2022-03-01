WSJ: США усилят противостояние в торговой политике с Китаем

Представительство федерального правительства Соединенных Штатов, ответственное за разработку и продвижение американской торговой политики, пообещала рассмотреть всевозможные инструменты борьбы с нерыночной политикой в ведении торговле Китаем.
Представительство федерального правительства Соединенных Штатов, ответственное за разработку и продвижение американской торговой политики, пообещала рассмотреть всевозможные инструменты борьбы с нерыночной политикой в ведении торговле Китаем.
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