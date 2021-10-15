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Погода на 15 октября – после ночных заморозков днем потеплеет до +13

Погода на 15 октября – после ночных заморозков днем потеплеет до +13

В пятницу, 15 октября, в Украине будет преимущественно без осадков, незначительные дожди могут пройти на юге страны.

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