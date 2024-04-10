Си Цзиньпин и Л. И. Лула да Силва направили поздравительные письма участникам теоретического семинара КПК и Партии трудящихся Бразилии

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин и почетный председатель Партии трудящихся /ПТ/, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник направили отдельные поздравительные письма в адрес 7-го теоретического семинара КПК и ПТ, проходящего в Пекине.