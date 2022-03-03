«Бетис» вышел в финал Кубка Испании впервые с 2005-го и сыграет с «Валенсией» 23 апреля

«Бетис» выступит в финале Кубка Испании впервые с 2005 года. Команда Мануэля Пеллегрини в полуфинале обыграла «Райо Вальекано» (3:2 по сумме двух матчей) и в решающем матче встретится с «Валенсией», одолевшей «Атлетик» (2:1 по сумме двух матчей).