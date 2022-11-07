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Терапевт Сергеева развеяла миф об обязательных 8 стаканах воды в день

Терапевт Сергеева развеяла миф об обязательных 8 стаканах воды в день

Рекомендация ежедневно выпивать определенное количество воды не может считаться универсальной, сообщило РИА ФАН со ссылкой на интервью врача-терапевта, консультанта цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Марии Сергеевой для издания «Life».

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