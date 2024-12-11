Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Совсем ошалели» 16+ Фото: Атмосфера Кино Режиссер: Ольга Френкель. В ролях: Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин31 декабря Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт «Газпром Поляна» встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой.