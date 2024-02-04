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Закон, порядок, государство

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Минус 13%: крупную сумму удержат с пенсии россиян за январь – полные списки

Минус 13%: крупную сумму удержат с пенсии россиян за январь – полные списки

Практически все граждане России уплачивают в государственную казну налог на доходы физических лиц. Его размер составляет 13%.

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