Покушение на офицера ВКС России произошло в Энгельсе Саратовской области

В г. Энгельс Саратовской области совершено покушение на офицера ВКС России, сообщают СМИ. Утром 3 сентября киллер в маске подкараулил мужчину в посёлке у частного дома и открыл огонь из огнестрельного оружия.
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