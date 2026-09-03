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Русская весна

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Покушение на офицера ВКС России произошло в Энгельсе Саратовской области

Покушение на офицера ВКС России произошло в Энгельсе Саратовской области

В г. Энгельс Саратовской области совершено покушение на офицера ВКС России, сообщают СМИ. Утром 3 сентября киллер в маске подкараулил мужчину в посёлке у частного дома и открыл огонь из огнестрельного оружия.

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