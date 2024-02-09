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На криптоблогера Юлию Агееву возбудили уголовные дела в России и Казахстане

На криптоблогера Юлию Агееву возбудили уголовные дела в России и Казахстане

Финансовый блогер Юлия Агеева подверглась уголовному преследованию сразу в двух странах — России и Казахстане, сообщили «Известиям» пострадавшие в обеих странах и подтвердил источник в правоохранительных органах.

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