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В СПЧ высказались об идее Кадырова исключить террористическую организацию из запрещенных

В СПЧ высказались об идее Кадырова исключить террористическую организацию из запрещенных

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов высказался об идее главы Чечни Рамзана Кадырова об исключении из списка запрещенных организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), пришедшей к власти в Сирии.

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Комментарии
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Галина Друзина
А с Кадыровым всё нормально!? Он, случаем не заболел звёздной болезнью!?
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20 час.
y
yury
Он этой болячкой с детства мается!
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19 час.

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