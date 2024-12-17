В СПЧ высказались об идее Кадырова исключить террористическую организацию из запрещенных

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов высказался об идее главы Чечни Рамзана Кадырова об исключении из списка запрещенных организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), пришедшей к власти в Сирии.
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