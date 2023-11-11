Гладков: ВСУ пустили более 200 снарядов по хутору Старый в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотных летательных аппарат были сбиты.
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