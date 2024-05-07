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Лига чемпионов. 1/2 финала. «ПСЖ» примет «Боруссию» Дортмунд в ответном матче, «Реал» и «Бавария» сыграют в среду

В среду «Реал» сыграет с «Баварией».  Лига чемпионов 1/2 финала Ответные матчи ПСЖ Франция – Боруссия Д Германия Дата проведения 7 мая, 22.

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