С 1 марта можно воспользоваться безопасным счетом для ИЖС

Введение полезного механизма прокомментировал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. 1 марта в силу вступил закон, который предусматривает возможность использования механизма эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).
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