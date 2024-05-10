Посещение выставки ´Путь к Победе´.

07.05.2024 учащиеся 5 и 6 классов посетили выставку ´Путь к Победе´, где ребята с большим интересом слушали об освобождении родного города от фашистских оккупантов, увидели форменные костюмы военных лет, снаряжение и быт красноармейцев, копии оружия периода Великой Отечественной войны, даже смогли подержать его в руках .