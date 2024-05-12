Пожар вспыхнул после падения беспилотника на Волгоградском НПЗ

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.фото: t.me/mchsmsk--> Пожар возник на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после падения на его территорию украинского беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии