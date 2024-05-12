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Пожар вспыхнул после падения беспилотника на Волгоградском НПЗ

Пожар вспыхнул после падения беспилотника на Волгоградском НПЗ

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.фото: t.me/mchsmsk--> Пожар возник на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после падения на его территорию украинского беспилотника.

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