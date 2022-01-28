Салат Жигулевский. Всего 4 простых ингредиента и несколько минут на приготовление

Ингредиенты: 250 гр. куриного филе 100 гр. моркови по-корейски 4 яйца 4 огурчика маринованных майонез зелень соль по вкусу Приготовление: Яйца отварите, остудите и порежьте полосками.
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