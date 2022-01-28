Вкусные рецепты

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Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А это потому что мадам воровка и рецепт называется Вкусный рулет с фаршем БЕЗ ТЕСТА!!!!! Сайт Женское счастье. СМЕШНО?Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
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    ну, на картинке явно не фарш выдавленный!😖😖😖Смешала куриное ф...

Салат Жигулевский. Всего 4 простых ингредиента и несколько минут на приготовление

Салат Жигулевский. Всего 4 простых ингредиента и несколько минут на приготовление

Ингредиенты: 250 гр. куриного филе 100 гр. моркови по-корейски 4 яйца 4 огурчика маринованных майонез зелень соль по вкусу Приготовление: Яйца отварите, остудите и порежьте полосками.

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