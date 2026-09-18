Гений Новороссии и строитель Одессы Осип Дерибас ﻿

Аркадий ВЕРТЯЗИН В славном городе Одессе, где реальная история тесно переплетена с мифами, личность Хосе де Рибаса (на русский манер он именовался Осипом Михайловичем Дерибасом) известна каждому образованному обывателю.
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