БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гений Новороссии и строитель Одессы Осип Дерибас ﻿

Гений Новороссии и строитель Одессы Осип Дерибас ﻿

Аркадий ВЕРТЯЗИН   В славном городе Одессе, где реальная история тесно переплетена с мифами, личность Хосе де Рибаса (на русский манер он именовался Осипом Михайловичем Дерибасом) известна каждому образованному обывателю.

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