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Путин назвал главной проблемой урегулирования по Украине надежность Запада

Путин назвал главной проблемой урегулирования по Украине надежность Запада

Владимир Путин заявил, что Россия желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами.

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