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«Единая Россия» в Подмосковье подготовила около 4 тысяч наблюдателей на выборы

«Единая Россия» в Подмосковье подготовила около 4 тысяч наблюдателей на выборы

Прозрачность выборов в Подмосковье будут обеспечивать тысячи наблюдателей. Из них около четырех тысяч — от «Единой России».

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