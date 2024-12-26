Русская 79-я бригада ВСУ «Миколаїв»: «Два года держали Марьинку, а под Покровском какое-то страшное фэнтези»

Радомир Маркуш 25 декабря 2024 г., 20:52 Западные и украинские эксперты не понимают, что произошло с «самой сильной в Европе» украинской армией УкроСМИ пишут, что на Покровское направление стали прибывать свежие бригады, видимо, из стратегического резерва.