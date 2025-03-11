До выхода Intergalactic: The Heretic Prophet далеко — Нил Дракманн пока не знает, каким получ...

До выхода Intergalactic: The Heretic Prophet далеко — Нил Дракманн пока не знает, каким получится эксклюзив PlayStation 5В беседе с режиссером Алексом Гарлендом глава Naughty Dog рассказал, что проект продолжает “эволюционировать и трансформироваться”.
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