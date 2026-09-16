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Daily Storm

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На выборах в Москве зарегистрированы 10 тысяч наблюдателей

На выборах в Москве зарегистрированы 10 тысяч наблюдателей

В Мосгоризбиркоме сообщили о завершении подачи списков наблюдателей от партий и кандидатовВыборы депутатов Государственной думы Российской Федерации и муниципальных депутатов района Щукино в Москве пройдут с 18 по 20 сентября.

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