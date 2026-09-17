Приплыли?: загадочная судьба нескольких бассейнов, которые были обещаны жителям разных населенных пунктов Краснодарского края

Приплыли?: загадочная судьба нескольких бассейнов, которые были обещаны жителям разных населенных пунктов Краснодарского краяВ станице Староминской неподалеку от районного дома культуры и спорта еще в конце 2024 году должен был открыться новый бассейн с большой чашей для взрослых и малой - для обучения детей плаванию.
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