Спасатели добрались до места источника тепла, обнаруженного в районе поисков вертолета Раиси

Поиски президента Ирана продолжаются, ситуация осложняется приближающимися осадками.В Иране спасатели добрались до места источника тепла, который обнаружил турецкий БПЛА в районе поисков рухнувшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
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